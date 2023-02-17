الولايات المتحدة تنهى عملية جمع حطام المنطاد الصينى

أنجزت عملية جمع بقايا منطاد صيني أُسقط قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بنجاح، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الجمعة.

وقال البنتاغون: "نُقلت القطع الأخيرة من الحطام إلى المختبر التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي في فرجينيا للتحقيق فيها".

في الرابع من فبراير، أسقط الجيش الأميركي، قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية، المنطاد الذي افاد البنتاغون إنه يستخدم لأغراض التجسس ومهمته جمع معلومات حساسة.

لكنّ بكين نفت ذلك وقالت إنه منطاد مدني هدفه جمع بيانات حول الأرصاد الجوية انحرف عن مساره بسبب الطقس وانتهى به المطاف فوق الأراضي الأميركية.

وأدى الحادث إلى إرجاء زيارة مقررة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين.