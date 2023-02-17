الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رغم التراجع.. بلومبرج: أوروبا تواجه أزمة طاقة وارتفاع في أسعار الغاز

الغاز الاوروبي
الغاز الاوروبي

سلطت وكالة بلومبرج، اليوم الجمعة، الضوء على انخفاض معدل الغاز الأوروبي إلى ما دون 50 يورو مع انحسار أزمة الطاقة التاريخية، مشيرًة إلى انه على الرغم من التراجع لا تزال اوروبا تواجع أزمة ارتفاع الأسعار حوالي ضغف المستويات المعتادة في الوقت نفسه من العام. 

وبحسب التقرير، فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي إلى ما دون 50 يورو للميجاواط / ساعة، للمرة الأولى منذ 18 شهرًا مع انحسار أسوأ أزمة طاقة في المنطقة منذ عقود، ولكن مع وجود إشارات على استمرار الازمة وترجيحات بارتفاع او استمرار ارتفاع الأسعار في القارة. 

وأوضح التقرير، أن الأسعار انخفضت لأكثر من 80% من ذروتها في أغسطس عندما ضربت تخفيضات الغاز الروسية أوروبا بنحو تريليون دولار من التكاليف، مما أضر باقتصاد المنطقة ودفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود. 

وتشهد القارة تحولًا حادًا مع طقس معتدل نسبيًا، والجهود المبذولة لتقليل استهلاك الطاقة والتدفقات القوية للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى قطر، مشيرة الى أنه من الممكن توقف الغاز عن الانزلاق إذا أصبح جذابًا لتوليد الطاقة وفق سي ان ان الامريكية. 

انخفاض اسعار الغاز 

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كيف تواجه أوروبا مخاطر أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الغاز؟


وبحسب التقرير، فقد انخفضت أسعار الغاز بالجملة المعيارية بنسبة 5 ٪ تقريبًا، اليوم الجمعة، لتصل إلى 49 يورو (52 دولارًا) لكل ميغاواط / ساعة، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021 وجزءًا بسيطًا من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 320 يورو في أغسطس من العام الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن “إندبندنت”.

وتابع أنه تحول ملحوظ لقارة واجهت قبل بضعة أشهر فقط، نقصًا وانقطاعًا محتملاً للتيار الكهربائي، حيث خفضت روسيا - التي كانت ذات يوم أكبر مورد لها - صادرات الغاز إلى أوروبا بشكل كبير ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب حربها في أوكرانيا، كما انه سيؤدي انخفاض الأسعار إلى تقليل مخاطر الركود في أوروبا.

وأضافت، انخفضت الأسعار بسبب الطقس الدافئ بشكل غير معتاد هذا الشتاء، فضلاً عن الجهود المبذولة في المنطقة للحفاظ على الغاز، والعثور على موردين بديلين وملء مرافق التخزين.

وكانت مخازن الغاز في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 65 ٪ يوم الخميس ، وفقًا لـ Gas Infrastructure Europe ، وهي هيئة صناعية، وهذا أعلى بكثير من متوسط 45٪ الذي بلغه الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة في السنوات الخمس حتى عام 2022.

أنخفاض معدل الغاز الأوروبي انخسار أزمة الطاقة التاريخية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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