الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

رياضة

منافسا الأهلى.. صن داونز يتغلب على القطن الكاميرونى بثلاثية فى دورى الأبطال

ماميلودي صن داونز
ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

حقق فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، فوزًا ثمينًا ومستحقًا خارج الديار، على مضيفه القطن الكاميروني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب (رومدي أدجيا) بمدينة جاروا، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا (موسم 2022-2023).

ورفع صن داونز، رصيده إلى 6 نقاط، محافظًا على موقعه في صدارة الترتيب، بينما يقبع القطن الكاميروني، في ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط.

افتتح كاسيوس مايلولا، التسجيل لصن داونز، في الدقيقة 10، ثم أضاف ثابيلو مورينا، الهدف الثاني في الدقيقة الحادية عشرة.

وقلص باتينت واسو، الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 30، قبل أن يعود مايولا، ليسجل الهدف الثالث لصن داونز، في الدقيقة 43.

وظهر الفريق الجنوب إفريقي بشكل رائع، وسيطر على أغلب مجريات اللعب خلال الشوطين.

وسيحل صن داونز، ضيفًا على الأهلي، يوم الخامس والعشرين من فبراير الجاري، على استاد السلام بالقاهرة، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

وسيلتقي الأهلي، في الثالثة من عصر غدٍ السبت، مع مضيفه الهلال السوداني، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (الجوهرة الزرقاء) بأم درمان، ضمن الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

صن داونز القطن الكاميروني دورى ابطال افريقيا الاهلى الهلال السوداني ماميلودي صن داونز

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