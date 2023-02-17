الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صحيفة دنماركية تسلط الضوء على أزمة إمام عاشور مع مدرب ميتلاند

إمام عاشور
إمام عاشور

سلطت صحيفة "إكسترا بلاديت" الدنماركية، الضوء على الأزمة التي تواجه إمام عاشور لاعب وسط فريق ميتلاند الجديد مع ألبرت كابيلاس المدير الفني للفريق، وذلك بشأن اللغة والتواصل.

إمام عاشور انضم إلى ميتلاند في يناير الماضي قادمًا من الزمالك، وسجل هدفًا في ظهوره الأول مع ميتلاند ضد سبورتنج لشبونة البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

ويواجه اللاعب صعوبة في التواصل مع المدرب ولاعبي الفريق خاصةً أن إمام لا يتحدث سوى اللغة العربية وهذا يتسبب في صعوبة بعض الشيء في التواصل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد أحد في فريق ميتلاند يجيد اللغة العربية، وبالتالي هناك صعوبة في تواصل إمام سواء مع اللاعبين أو المدرب إلا من خلال المترجم الخاص.

مدرب ميتلاند ذكر هذه الأزمة من خلال تصريحات صحفية حيث قال " إمام لا يتحدث الإنجليزية، لكنه يفهمها قليلا، حاولت أن أوضح له قبل الدفع به ضد سبورتنج لشبونة، بأن يلعب بقلبه دون خوف فهو ليس في اختبار بحكم أنها المباراة الأولى له".

أضاف ضاحكا: "لا أعرف إذا كان يفهمني أم لا، لكن هذا بالضبط ما فعله خلال المباراة من خلال تسجيله لهدف رائع".

إمام عاشور ميتيلاند الدانماركي الدوري الاوروبي

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