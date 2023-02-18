منها مراسلة نفسك.. تعرف على مميزات واتساب الجديدة 2023

تحافظ منصة الرسائل الفورية المملوكة لشركة “Meta WhatsApp”، على تحديث تطبيقها بميزات جديدة وأكثر سهولة في الاستخدام لتعزيز تجربة المستخدم بشكل أكبر، حيث يعتبر واتساب، من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا غنى عنها في هاتفك الذكي، ومؤخرًا أضافت واتساب عدد من الميزات التي يمكن أن تساهم في زيادة سهولة الاستخدام، ففي السطور التالية نرصد الميزات وفقًا لما ذكره موقع «gadgets now».

محدد الجمهور الخاص.. تحديث واتساب

ومن أجل التحكم في من يرى حالتك على واتساب كلما قمت بتحديثها، تمنحك أحدث ميزة لمحدد الجمهور الخاص حرية تغيير إعدادات الخصوصية الخاصة بك لكل حالة، بالإضافة إلى ذلك ستحفظ الميزة اختيار جهة الاتصال الذي حددته للتو وتعيينه كخيار افتراضي لتحديثات الحالة التالية.

الحالة الصوتية في واتساب

باستخدام هذه الميزة في واتساب، يمكنك تسجيل ونشر رسائل صوتية تصل إلى 30 ثانية كتحديثات لحالة واتساب، حيث يمكن أن تكون تحديثات الحالة الصوتية مفيدة للمستخدمين الذين يفضلون التحدث بدلاً من الكتابة.

وتقدم ردود فعل واتاسب طريقة سريعة وبسيطة للرد على تحديثات الحالة من أصدقائك وجهات الاتصال المقربين، كما تتيح لك هذه الميزة الأخيرة الرد بسرعة على أي حالة بمجرد التمرير لأعلى والنقر على أحد الرموز التعبيرية الثمانية.

وكلما نشرت رابطًا لتحديث حالة واتساب الخاص بك، أظهر الرابط فقط ولم يكن لديك أي دليل على محتوى الرابط، ولكن باستخدام ميزة معاينة الرابط هذه، ستتمكن من رؤية معاينة مرئية لمحتويات الارتباط عند نشر ارتباط إلى حالتك.

ويجلب تحديث واتساب، زر تراجع عن الرسائل المحذوفة عن طريق الخطأ، حيث تكون أحدث ميزة مفيدة عندما تريد حذف رسالة للجميع ولكن عن طريق الخطأ تضغط على الزر "حذف من أجلي".

مشاركة ما يصل إلى 100 وسائط داخل الدردشة:

يُمكن لمستخدمي واتساب الآن مشاركة ما يصل إلى 100 ملف وسائط في وقت واحد داخل الدردشة، حيث سمحت منصة المراسلة الفورية في وقت سابق بمشاركة 30 وسائط فقط.

راسل نفسك:

تتيح لك هذه الميزة الدردشة مع نفسك من خلال تقديم دردشة منفصلة حيث يمكنك إرسال رسائل إلى نفسك، حيث يمكن أن يساعدك أيضًا في تدوين ملاحظات سريعة وقتما تشاء.