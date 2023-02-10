«واتساب» يعلن إضافة ميزات تجعل النشر على المنصة أكثر خصوصية

قالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن واتساب، أعلنت أنها ستضيف ميزات مفيدة تجعل النشر على المنصة أكثر تفاعلية وأكثر خصوصية.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن من بين هذه المميزات، تقييد جهات الاتصال التي يمكنها رؤية المنشورات، وإضافة القدرة على تضمين الرسائل الصوتية، والرد على تحديثات الحالة عبر الرموز التعبيرية، وتسهيل معرفة ما إذا كان شخص ما قد أضاف أي شيء إلى حالته عبر حلقات الملف الشخصي.

وأوضحت أن أي شخص يستخدم ميزة واتساب، بانتظام على وشك رؤية مجموعة كبيرة من التغييرات التي تصل إلى هواتفهم الذكية.

وكشفت الخدمة المملوكة لـ Meta أنها تضيف بعض الميزات المفيدة التي ستجعل النشر على النظام الأساسي أكثر تفاعلية وأكثر خصوصية، بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على علم بالفعل، تتيح وظيفة WhatsApp Status للمستخدمين مشاركة التحديثات بسهولة مع الأصدقاء والعائلة.

ويمكن أن يشمل ذلك الصور ومقاطع الفيديو والنصوص وملفات GIF مع اختفاء كل تحديث بعد 24 ساعة.

ويقوم واتساب هذه على بعض التحسينات الكبيرة التي تتضمن القدرة على تقييد جهات الاتصال التي يمكنها رؤية المنشورات وإضافة القدرة على تضمين الرسائل الصوتية.

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من الرد على تحديثات الحالة عبر الرموز التعبيرية وهناك طريقة أسهل لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد أضاف مؤخرًا شيئًا إلى حالتهم عبر حلقات الملف الشخصي، وستكون هذه الحلقة موجودة حول صورة الملف الشخصي لجهة الاتصال كلما تمت مشاركة تحديث الحالة.

وتابع التقرير أنه قد لا تكون كل حالة تشاركها مناسبة دائمًا لجميع جهات الاتصال الخاصة بك، لذا يوفر واتساب الآن للمستخدمين المرونة لتحديث إعدادات الخصوصية الخاصة بهم حسب الحالة حتى يتمكنوا من اختيار من يعرض حالتهم في كل مرة يتم تحديثها، وسيتم بعد ذلك حفظ أحدث تحديد للجمهور واستخدامه باعتباره الوضع الافتراضي للحالة التالية.

وأكد التقرير أن واتساب يضيف ردود فعل الحالة لتوفير طريقة سريعة وسهلة للرد على تحديثات الحالة من أصدقائك وجهات الاتصال المقربين.