القسم الثانى.. القناة يخسر أمام بورتو السويس والسكة الحديد يهزم إيسترن كومبانى

فشل فريق القناة في الوصول لقمة المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني بعد هزيمته أمام بورتو السويس 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم هشام القاضي ليتوقف رصيد القناة عند 37 نقطة ويرتفع رصيد بورتو السويس إلى 26 نقطة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث تقدم محمود حرشة لبورتو السويس من ركلة جزاء في الدقيقة 15 وتعادل أميدو مواندا للقناة في الدقيقة 20 وفي الشوط الثاني سجل أحمد أشرف هدف الفوز لبورتو السويس في الدقيقة 66.

ونجح السكة الحديد في تحويل تأخره بهدف أمام إيسترن كومباني إلى الفوز 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم محمد متعب ليرتفع رصيد السكة الحديد إلى 36 نقطة ويتوقف رصيد إيسترن كومباني عند 16 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم إيسترن كومباني بهدف سجله محمود عبد العاطي في الدقيقة 14 وفي الشوط الثاني تعادل عبد الله بيكا للسكة الحديد في الدقيقة 78 وأضاف كالديرون هدف الفوز في الدقيقة 88.

وعاد وادي دجلة للانتصارات وهزم كهرباء الإسماعيلية بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمود الدياسطي في الدقيقة 50 وسجل كلاسن في الدقيقتين 62 و64 في المباراة التي أدارها الحكم أحمد ناجي ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى 35 نقطة ويتوقف رصيد الكهرباء عند 18 نقطة.

وتعادل بتروجت مع الإنتاج الحربي بهدفين لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم السيد شعبان ليرتفع رصيد بتروجت إلى 26 نقطة ورصيد الإنتاج الحربي إلى 17 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف سجله أحمد منعم في الدقيقة 30 وفي الشوط الثاني سجل إسلام هشام الهدف الثاني في الدقيقة 55 وسجل حسن ياسين هدف الإنتاج الحربي في الدقيقة 57 من ركلة جزاء وأضاف هدف التعادل في الدقيقة 83.

وفاز العبور على النصر بهدف سجله سيف الدين محمد " شيكا " في الدقيقة 25 في المباراة التي أدارها الحكم عمرو السيد ليرتفع رصيد العبور إلى 24 نقطة ويتوقف رصيد النصر عند 14 نقطة.

وحقق مستقبل وطن فوزا كبيرا وهزم الإعلاميين 4-1 في المباراة التي أدارها الحكم محمد العتباني ليرتفع رصيد مستقبل وطن إلى 20 نقطة ويتوقف رصيد العلاميين عند 9 نقاط.

وفي المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد فازالمنيا على ملوي بهدف سجله بدوي عاشور من ركلة جزاء احتسبها الحكم جلال أحمد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليرتفع رصيد المنيا إلى 22 نقطة ويتوقف رصيد ملوي عند 17 نقطة.

وفاز النصر للتعدين على الفيوم بثلاثة أهداف نظيفة ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة ويتوقف رصيد الفيوم عند 18 نقطة.