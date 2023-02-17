«كان نفسي أمثل».. النيابة تُخلي سبيل التيك توكر «ابن الباشا»

أمرت نيابة شمال الجيزة، منذ قليل، بإخلاء سبيل التيك توكر "محمد عزت" الشهير "ابن الباشا"، بكفالة 10 آلاف جنيه من سرايا النيابة، وذلك في واقعة اتهامه ببث فيديوهات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبث الرعب في نفوس المواطنين، بالعجوزة.

وقال "عزت" أمام جهات التحقيق في النيابة، إن الفيديوهات التي يبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست إلا "هزار وضحك"، مبررًا: "كان نفسي أكون ممثل، فكنت بعمل الفيديوهات تمثيلية، ومكنش قصدي بيها الربح".



وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من إلقاء القبض على التيك توكر ابن الباشا "محمد عزت حسين "23 عامًا المعروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ "ابن الباشا" بتهمة بث فيديوهات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.