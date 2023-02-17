انطلاق مؤتمر الطائفة الإنجيلية بمصر لإعلان نتيجة انتخابات رئيس الطائفة

انطلق اليوم الجمعة، المؤتمر الصحفي الذي عقدته الطائفة الإنجيلية في مصر لإجراء الانتخابات على منصبي رئيس الطائفة الإنجيلية ونائبه، التي تُجرى كل 8 سنوات، بمقر رئاسة الطائفة بحضور أعضاء المجلس الإنجيلي العام.

يشرف على الانتخابات لجنة مشكلة من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، الذي يتكون المجلس من 19 عضوًا يمثلوا معظم مذاهب الإنجيليين، وقد جرت العادة دائمًا على اختيار رئيس الطائفة من الكنيسة المشيخية، نظرًا لأنها تمثل أغلبية الإنجيليين.

ومن المقرر أن تختار الطائفة الإنجيلية رئيسها العاشر هذه الدورة الانتخابية، والمرشح لها الدكتور القس أندريه زكي، القس أيمن لويس حنا، والقس بشير داود يوسف.

رؤساء الطائفة الإنجيلية

وكان قد تولى رئاسة الطائفة الإنجيلية 9 رؤساء منذ بداياتها في مصر من 200 سنة، هم:

- القس جرجس برسوم انتهت فترة الرئاسة في 1902

- القس أخنوخ فانوس ‪1902 - 1911‬

- القس أليكسان ابسخرون 1911 – 1949

- القس ألفريد جندي 1950 – 1956

- القس إبراهيم سعيد ‪1957 - 1970‬

- القس إلياس مقار من ‪1970 - 1980‬

- القس صمويل حبيب من 1980 – 1997

- القس صفوت البياضي 1997 - 2015

- الدكتور القس أندريه زكي إسطفانوس 2015 – حتى الآن.

والطائفة الإنجيلية نشأت فى مصر منذ نحو 200 عام، قامت خلالها ببناء نحو 1500 كنيسة وبيت للخدمة، وبعد صدور القانون تقدمت الطائفة الإنجيلية بطلب لتقنين أوضاعها، من خلال الحصول على ترخيص 970 كنيسة و100 بيت مؤتمرات وخلوة، تمت الموافقة على تقنين 432 منها حتى هذه اللحظة، وهذا يؤكد فاعلية القانون وأهميته.