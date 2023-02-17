«القاهرة الإخبارية» تنقل كلمة رئيس أوكرانيا فى مؤتمر برلين: أثق فى النصر

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الجمعة، مؤكدًا قدرة أوكرانيا في تحقيق الانتصار على القوات الروسية بفضل الدعم المستمر لها، لافتًا إلى أن روسيا تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

كما طالب زيلينسكي بتسريع تسليم الأسلحة المتطورة لأوكرانيا للتصدي للقوات الروسية في الحرب معها، كما اتهم روسيا بأنها تواصل تهريب نفطها إلى الخارج وبيعه.

وذكر زيلينسكي القادة الأوروبيين وطالبهم، قائلًا إنه حان وقت انضمام زيلينسكي إلى الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى تسريع جهود دعم أوكرانيا، والتي تشهد حربًا روسية منذ حوالي عام.

كما قال زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو أمام مؤتمر ميونخ للأمن، في ألمانيا: "نحتاج إلى السرعة.. سرعة في إبرام اتفاقاتنا.. سرعة في الإمدادات لتعزيز معركتنا.. سرعة في القرارات للحد من القدرة الروسية.. لا بديل عن السرعة لأن عليها تعتمد الحياة".