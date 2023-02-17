الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جلوبال بترول برايس»: سعر البنزين فى مصر ضمن الأرخص عالميًا

البنزين
البنزين

أفاد موقع «جلوبال بترول برايس»، اليوم الجمعة، بأن مصر جاءت ضمن أرخص سبع دول حول العالم فى أسعار بيع البنزين.

وكشف «جلوبال بترول برايس»، فى تقرير له حول أسعار البنزين حول العالم، عن الدول الأرخص في أسعار البنزين على مستوى العالم.

سعر البنزين في مصر

واحتلت مصر المركز السابع ضمن أرخص دول حول العالم في أسعار بيع البنزين، بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالي 0.351 دولار.

وجاءت «فنزويلا» في المركز الأول كأرخص دولة في سعر البنزين حول العالم، وتلتها ليبيا، ثم إيران، وأنجولا والجزائر والكويت ومصر، وفقًا لما نشره موقع «جلوبال بترول برايس».

سعر البنزين في مصر ودول العالم

متوسط سعر البنزين عالميًا

وأوضح التقرير أن متوسط سعر البنزين عالميًا سجل نحو 1.30 دولار للتر، مؤكدًا أن هناك فروقًا ملحوظة بين سعر بيعه في عدة دول.

وأشار «جلوبال بترول برايس» إلى أن هناك فروقًا ملحوظة في سعر بيع البنزين في الدول، موضحًا أن الأسعار في الدول الغنية مرتفعة مقارنة بالدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير.

البنزين مصر سعر البنزين متوسط سعر لتر لتر

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وائل لطفي

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