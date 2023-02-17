الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة الهواتف فى الموسكى

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين في منطقة الموسكى.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وتم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"؛ لارتكابه 3 وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة الموسكى، وتم ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

النيابة العامة عاطل ذمة التحقيقات هواتف منطقة الموسكى

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