«رياضة بني سويف» تفوز بالمركز الأول في الكرة الطائرة على مستوى الجمهورية

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بفوز مديرية الشباب والرياضة بالمركز الأول في لعبة الكرة الطائرة ، على مستوى الجمهورية في مسابقات دوري اللجان الرياضية للعاملين بمديريات الشباب والرياضة ، والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 13 إلى 16 فبراير الجاري .

وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وإقامة بطولات رياضية دورية للعاملين بقطاعي الشباب والرياضة، لخلق نوع من ممارسة الرياضة و الترابط والتقارب بين المشاركين.

وأوضح مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، أن مسابقات دوري اللجان الرياضية، شاركت فيها 28 لجنة رياضية على مستوى الجمهورية بإجمالي 600 مشاركاً تنافسوا في ألعاب (خماسي كرة القدم رجال- كرة طائرة رجال-تنس طاولة رجال) وذلك على عدد من الملاعب بمدينة شرم الشيخ شملت (مركز التنمية الرياضية، النادي شرم الرياضي، الصالة المغطاة) وتحت إشراف الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية ، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، ومحمود عبد العزيز مدير الاتحادات النوعية واللجان الرياضية، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء،وفي حضور مسؤولى الوحدة المحلية والشباب والرياضة بشرم الشيخ.

و حصلت اللجنة الرياضية بمديرية الشباب والرياضية بمحافظة بني سويف على المركز الأول في لعبة الكرة الطائرة ، حل بعد في المركز الثاني محافظة الجيزة، والمنيا في المركز الثالث في نفس اللعبة ، فيما حصلت اللجنة الرياضية بمحافظة البحيرة على المركز الأول في كرة القدم ، والدقهلية في المركز الثاني ، وسوهاج على المركز الثالث ، فيما فازت لجنة وزارة الشباب والرياضة بالمركز الأول في لعبة تنس الطاولة والمركز الثاني محافظة المنيا ومحافظة الغربية في المركز الثالث، وتم توزيع ميداليات المركز الأول والكؤوس على اللجان الثلاث الأولى في كل لعبة