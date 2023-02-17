قادمة من ألمانيا.. وصول 5 رحلات طيران لمرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 5 رحلات طيران دولية أوروبية، ضمن 92 رحلة طيران دولية استقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى نهاية اليوم، وتقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للسياح الوافدين للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق البحر الأحمر المختلفة.

وكشفت جداول التشغيل بمطار مرسى علم الدولي عن أنه من المقرر أن يستقبل المطار على مدار ساعات اليوم، الجمعة، 5 رحلات طيران، بينها 4 رحلات قادمة من المطارات الألمانية المختلفة، ورحلة من العاصمة الهولندية أمستردام.

واستقبل مطار مرسى علم الدولي، أمس الخميس، 7 رحلات طيران، ضمن 92 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي، حتى اليوم الجمعة، حيث وصلت الـ7 رحلات طيران، بينها رحلتان من سويسرا ورحلتان من إيطاليا، ورحلة من التشيك وأخرى من هولندا، ورحلة داخلية.