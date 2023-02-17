«لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة».. «الأرصاد» تحذر المواطنين من تخفيف الملابس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم.

وقالت «غانم» إن الطقس سيتحسن نسبيا ابتداءً من اليوم وستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع خاصة في فترة النهار من درجتين إلى 3 درجات، وتبدأ مصادر الكتل الهوائية تختلف وتكون قادمة من على المناطق الصحراوية وبالتالي سنشعر بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية: «ستزيد فترات سطوع أشعة الشمس على أغلب المناطق الموجودة في الجمهورية، وستنحسر فرص سقوط الأمطار في مناطق معينة ولن تكون مؤثرة تماما، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال الأيام المقبلة ستصل إلى 21 درجة مئوية، وسنشعر اليوم باعتدال الأحوال الجوية خلال فترة النهار على أغلب المحافظات الشمالية، كما أن الأجواء مائلة للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، ولكن في فترات الليل، سنبدأ نشعر بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الصباح الباكر والليل المتأخر».

وأوضحت أن الظاهرة الجوية المؤثرة خلال فترة اعتدال الأحوال الجوية وهى تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتؤثر على الرؤية الأفقية، لافتة إلى انحسار فرص سقوط الأمطار اليوم على أغلب مناطق السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وهى فرص أمطار خفيفة لا تؤثر على الأنشطة اليومية.

ولفتت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن حالة الاعتدال بالطقس ستستمر على مدار الأسبوع المقبل، مع نشاط نسبي للرياح تتخطى سرعته 30 كم/ساعة دون أتربة ورمال مثارة، ناصحة المواطنين بعدم الانخداع بأشعة الشمس والدفء بطقس النهار، وتخفيف نوعية الملابس.