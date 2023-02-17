الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

توك شو

زكي القاضى: العلاقات المصرية العربية متميزة للغاية (فيديو)

زكي القاضي
زكي القاضي

أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي، أن العلاقات المصرية مع الدول العربية هذه الفترة هي علاقات متميزة للغاية، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم في 2014 كان دافعه الرئيسي هو إقامة العلاقات بشكل قوي مع الأشقاء العرب، ومن أبرزها لقاء الرئيس السيسي مع رئيس دولة الإمارات العربية والسعودية والبحرين، وكافة الدول العربية.

وأضاف القاضي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدافع الرئيسي للعلاقات المصرية العربية هو جمع العروبة واللغة بين الأشقاء العرب، كما أن لدينا العديد من المصالح المشتركة في المستقبل، والعلاقات التاريخية في الماضي. 

دور الأشقاء العرب في دعم مصر بعد 2011

وتحدث الكاتب الصحفي، عن دور الأشقاء العرب في دعم مصر بعد 2011، معقبًا: "الأشقاء العرب وقفوا وقفة عظيمة للغاية مع الشعب المصري بعد 2013، وكان وقفوهم جانب رئيسي من تأمين عملية المرور في هذه الأزمات، ما بين أزمات اقتصادية وغيرها، وكان وقوفهم له معنى ودلالة بعدم تركهم للدولة المصرية".

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن عبارة "مسافة السكة" أصبحت عبارة مشهورة في كل الوطن العربي، وتعني أننا واقفين بجانب أشقائنا العرب، كما أننا ندعم المؤسسات الوطنية، والجهود التي يقوم بها القيادات المسؤولة لهذه الدول.

الكاتب الصحفي زكي القاضي زكي القاضي العلاقات المصرية العربية متميزة للغاية

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