في طلب إحاطة برلماني.. هموم أصحاب الهمم بالإسماعيلية على مائدة وزير النقل

تقدم النائب أحمد عثمان، عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى اللواء كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لتوفير وسائل مواصلات مجهزة لذوي الهمم أسوة بما تم بمحافظة الشرقية، بعد ورود شكاوى من ذي القدرات الخاصة من صعوبة التنقل.

وأكد المهندس أحمد عثمان، أن الطلب يأتي في إطار سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالب عثمان بتوفير أتوبيسات مجهزة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الانتقال بين مدينة الإسماعيلية وباقي المراكز.

وكان المهندس أحمد عثمان قد استقبل عددا من ذوي الهمم، في مكتبه، واستمع لشكواهم من صعوبة التنقل بين مراكز المحافظة، ووعد بتصعيد شكواهم الي وزير النقل.

وطالب ذو الهمم بتوفير وسائل مواصلات مريحة وفقا لظروفهم الخاصة، أسوة بمحافظة الشرقية، مؤكدين أنها في سابقة هي الأولى من نوعها أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انطلاق أول ميني باص يجوب شوارع مدينة الزقازيق لنقل وتوصيل ذوي الهمم كخدمة مميزة تليق بهم حيث تُعد هذه الحافلة طفرة غير مسبوقة تشهدها شوارع المدينة.