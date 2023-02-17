اليوم.. البابا تواضروس يترأس رسامة كهنة جدد بالأنبا بيشوى

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، رسامة كهنة جدد صباح اليوم الجمعة 17 فبراير2023.



ومن المقرر أن تتم رسامة الكهنة الجدد في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وأنه خلال رسامة الكهنة يسيم البابا الكهنة الجدد للقاهرة والإسكندرية، وإفريقيا وبلاد المهجر، بمشاركة لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا دانيال مطران المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس حدائق القبة.



وعلى صعيد أخر ترأس البابا تواضروس الثاني، أول أمس الأربعاء أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



واستضاف الاجتماع الأسبوعي للبابا أول أيام أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين الذي ينظمه مجلس كنائس مصر، تحت شعار الآية "تَعَلَّمُوا فَعْلَ الْخَيْرِ. اطْلُبُوا الْحَقَّ." (أش ١: ١٧) ، وهي الآية التي جعلها قداسة البابا موضوع للتأمل، حيث ربط قداسته بينها وبين الصلاة والصوم والصدقة التي تعد من أساسيات الصوم الكبير الذي يبدأ في الكنيسة القبطية الاثنين المقبل.



وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال كلمته في أسبوع الصلاة عن سعادته ببوادر حل الأزمة في الكنيسة الإثيوبية بعودة من أخطأوا وحاولوا الانفصال عن الكنيسة إلى كنيستهم الأم.

جاء ذلك في ختام عظة قداسته باجتماع الأربعاء الأسبوعي اليوم، كما لفت قداسته النظر إلى احتفال كنيستنا اليوم بشهداء العصر الحديث وهو العيد الذي أقره المجمع المقدس منذ ثماني سنوات.

وجاء حديث قداسته "نصلي ونشكر ربنا أن الأزمة التي تعرضت لها الكنيسة الإثيوبية ظهرت بوادر الحل فيها حيث أن الذين أخطأوا وكانوا يريدون أن ينفصلوا ويبتعدوا ويقسموا الكنيسة والعنف الذي صار، قرروا أن يعودوا لكنيستهم الأم، الكنيسة الإثيوبية تهمنا كثيرًا جدًّا، وهي أختنا، ويكفي أن الكنيسة القبطية هي التي أسستها منذ القرن الرابع الميلادي."

وأضاف: "نحتفل اليوم بعيد أصبح في كنيستنا منذ عدة سنوات، بحسب قرار المجمع المقدس وهو "عيد الشهداء المعاصرين"، واخترنا هذا اليوم لأن به تذكار لشهداء ليبيا الذين استشهدوا من حوالي ثماني سنوات".