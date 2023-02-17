تقرير كندى يضع جبل سيناء ضمن قائمة أكثر المواقع قدسية فى العالم

أعد موقع "ذا ترافل" السياحي الكندي قائمة بأكثر المواقع قدسية في العالم، كان علي رأسها جبل موسى بالوادي المقدس في سيناء.

قال الموقع في تقريره، لا يمكن إنكار أن التجارب الروحية ضرورية لمركز السياحة العالمي، ويسافر ملايين الحج إلى الأماكن المقدسة كل عام، والتي يمكن أن تكون معابد دينية أو مناطق معروفة بخصائصها العلاجية، مثل شاكرات العالم السبعة.

وتعتبر معظم الأديان مناطق مقدسة وأصبحت نقطة مركزية بين المتدينين وأولئك الذين يهدفون إلى معرفة المزيد عن التاريخ. من الفاتيكان إلى جاتس في فاراناسي، يوجد بعض الأماكن الأكثر احترامًا التي يمكن لأي شخص زيارتها، ومنها جبل سيناء في مصر.

أكد التقرير أن مصر تجتذب ملايين السياح بفضل أهراماتها وآثارها، بما في ذلك أطلال تانيس والشواطئ البكر، ومع ذلك يطل العديد من الرحالة على جبل سيناء الذي يوقره المسلمون واليهود والمسيحيون باعتباره المكان الذي أعطى الله فيه موسى الوصايا العشر لموسى.

أوضح التقرير أن دير سانت كاترين الذي تم بناؤه منذ أكثر من 1700 عام، يقع عند سفح الجبل ويُعرف بأنه أقدم دير مسيحي يعمل باستمرار في العالم.

من الممكن تسلق جبل سيناء ، وغالبًا ما يستغرق الحجاج ساعتين لإكمال الرحلة، وهناك العديد من الوكالات التي تقدم جولات من القاهرة.

وكان قد قدم موقع "ذا ترافل" السياحي الكندي دليلًا شاملًا لأهم مناطق الجذب السياحي التي يجب استكشافها في مصر، قائلًا: "إن مصر هي مهد الحضارة ووجهة فريدة ورائعة لعشاق التاريخ ولطالما أبهرت السياح من مختلف أنحاء العالم بكل ما تتمتع به من مقومات أثرية وتاريخية متنوعة، وعلى رأسها الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير ومنطقة وادي الملوك بالأقصر".

وتابع "مصر لديها كل شيء، ولكن هناك عددًا قليلًا من العوامل التي جعلت مصر وجهة فريدة من نوعها أهمها: العظمة المعمارية التي تتجلى في آثارها ومبانيها القديمة والتي جعلت الزوار دائمًا يشعرون بالرهبة حيالها"، داعيًا إلى زيارة أهرامات الجيزة والمقابر الأثرية المغطاة بالرمال والمعابد الفرعونية الشاهقة".