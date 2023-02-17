محمد سعيد محفوظ لسارة سامى بـ«الدوم»: التقديم عايز شخص يكون لديه أنياب

قدمت المتسابقة سارة سامي، في فئة "التقديم"، خبرًا أمام لجنة تحكيم برنامج "الدوم"، والمكونة من الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

وعلق الإعلامي محمد سعيد محفوظ على أدائها قائلًا: "سارة انتي كتكوتة وشقية وطفلة ومش عايز أشوف ده في الأخبار؛ لأنها تحتاج وحش وعايز شخص يكون لديه أنياب، ولازم يكون عنده سلطة علشان الناس تصدق".

في الوقت نفسه عرض عليها الإعلامي محمد عبدالرحمن، أن تتخصص في تقديم برامج الأطفال، مؤكدًا أنها ستكون مدهشة.

تفاصيل البرنامج

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.