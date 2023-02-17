السيطرة على حريقين منفصلين بمنزل وحظيرة طيور دون إصابات بشرية فى المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، من إخماد حريقين الأول اندلع داخل حظيرة طيور بمركز مطاي شمال المحافظة، والثاني بمنزل ريفي في قرية صفانية في مركز العدوة أقصى شمال غربي المحافظة، وتم السيطرة عليهما وإخمادهما دون إصابات بشرية.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بالطابق الثاني بمنزل محمد شلبي بقرية صفانية داخل مركز العدوة في أقصى شمال غربي المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وتم إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده دون إصابات بشرية فيما انحصرت الخسائر المادية علي احتراق محتويات المنزل.

كما تلقى مأمور مركز شرطة مطاي، بلاغا بنشوب حريق داخل حظيرة طيور بمنزل محمد فتحي حسين، بقرية أولاد الشيخ علي، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة عليه ومنع امتداده، ورجحت التحريات الأولية اندلاعه بسبب حدوث ماس كهربائي، دون خسائر بشرية أو مادية، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة لمعاينة موقع الحريقين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر ان قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، كانت قد أخمدت منذ أيام، حريق اندلع بمخلفات وقمامة أمام مساكن الإيواء في قرية ماقوسة بشمال مدينة المنيا.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في مخلفات وأكوام قمامة أمام مساكن الإيواء بقرية ماقوسة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية الحماية المدنية، تمت السيطرة على حريق وإخماده ومنع امتداده، دون إصابات بشرية أو أضرار مادية، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب إلقاء أحد المارة لعقب سيجارة مشتعل.

كما كانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت قبل ساعات من الحريق السابق من إخماد حريق اندلع داخل مقهى بمساكن أبراج الجامعة بشارع كورنيش النيل، في وسط مدينة المنيا، دون إصابات بشرية، أو خسائر مادية، حيث رجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والمعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.