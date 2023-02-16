بايدن: أتوقع الحديث مع الرئيس الصيني قريبًا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يتوقع أن يكون هناك حديث مع الرئيس الصيني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بايدن حسبما قالت قناة العربية، أن الولايات المتحدة لن تقدم أي أعذار لكن ستكون هناك منافسة مع الصين، وأكد بقوله: استطعنا حماية المواقع الحساسة ضد جمع المنطاد الصيني لأي معلومات عنها، لا مؤشرات على ارتباط الأجسام الطائرة ببرنامج تجسس تابع للصين أو لدولة أخرى .

الصين تندد

وقد نددت الصين، من قبل بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن "اللامسئولة إطلاقًا"، بعدما قال في مقابلة إن نظيره الصيني شي جينبينغ يواجه "مشاكل هائلة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ لصحفيين "هذه التصريحات غير مسئولة إطلاقًا وتنتهك القواعد الأساسية للآداب الدبلوماسية".

قالت إذاعة "بي بي سي" البريطانية، إنه من المحتمل أن يعلن الرئيس جو بايدن في الشهرين المقبلين عن أنه سيرشح نفسه لفترة رئاسية ثانية في عام 2024، حيث كان خطابه عن حالة الاتحاد بمثابة إعلان عن حملته لإعادة انتخابه.

وأضافت "بي بي سي"، مثل خطاب حالة الاتحاد فرصة للرئيس الأمريكي لوضع برنامجه التشريعي للعام المقبل وفي خطاب بايدن يوم الثلاثاء، بدا أيضًا كما لو كان يدافع عن قضية ترشحه لعام 2024، وكان لدى بايدن الكثير ليفخر به في عام 2022 أكثر مما توقعه الكثيرون، بعد عامه الأول الصعب في البيت الأبيض.

وفي عام 2008 ، عندما ضرب الركود أمريكا، ضخت الصين ملايين الدولارات في السوق، وبدأ شي جين بينج في نشر رواية "دونغ شين شي جيانغ" - صعود الشرق وسقوط الغرب، وقال "شي" للجلسات التشريعية السنوية في بكين أن "الصين يمكنها بالفعل أن تنظر إلى العالم على قدم المساواة، في العديد من القطاعات، حيث تجاوز الاقتصاد الصيني بالفعل الولايات المتحدة، مما حقق أولوية دينج للتنمية الاقتصادية.