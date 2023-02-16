الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصدر بالكهرباء: المناقشات مع إيطاليا مستمرة وتوقيع مذكرات التفاهم منتصف 2023

الربط الكهربائي
الربط الكهربائي

كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن التطورات الأخيرة في العرض الإيطالي للربط الكهربائي مع مصر بقدرات تقدر بـ3000 ميجاوات.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور» إن هناك مناقشات مستمرة بين إيطاليا ومصر خاصة فيما يتعلق في المسار الخاص بخط الربط نظرًا لعدم قرب البلدين نظرا لعدم مقابلة إيطاليا في الجهة المقابلة من مصر على البحر المتوسط ولابد من دخول دولة ثالثة كممر لخط الربط  كما أن عمق المياه  يقترب من 3000 متر والمسافة تصل لـ  1341 ميل.

وأشار إلى أن المناقشات الحالية تناولت جهات تمويل مشروع الربط وتفاصيل هذا التمويل خاصة أن العرض الإيطالي يشمل توفير جهات تمويل إيطالية وأوروبية لتمويل المشروع الذي من المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لـ 3.5 مليار دولار ومتوقع في حالة الاتفاق أن توقع مذكرات تفاهم بين البلدين يونيو القادم.

وفي تصريح لـ«الدستور» قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إن وزارة الكهرباء لديها اهتمام كبير بمشروعات الربط الكهربائي خاصة أننا لدينا احتياطي كبير من الطاقة الكهربائية، وهناك مشروعات كبيرة للطاقات المتجددة موجودة حاليًا وأخرى تم الاتفاق عليها لتنفيذها في المستقبل القريب بالإضافة إلى قوة شبكات نقل الكهرباء التي شهدت عمليات تطوير كبيرة منذ عام 2014 وحتى الآن.

ويذكر أن مصر تصدر حاليًا الكهرباء لعدد من دول الجوار حيث تصدر للملكة الأردنية بقدرات 450 ميجاوات ومخطط أن تصل إلى 1000 ميجاوات قبل نهاية 2023، كما تصدر مصر لدولة السودان كههرباء بقدرات 80 ميجاوات وجاري رفع تلك القدرات لتصل لى 300 ميجاوات بعد الانتهاء من بعض الأعمال في الجانب السوداني.

كما أن هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها بالفعل بين مصر وقبرص واليونان لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بينهما والذي سوف يربط الشبكة القومية المصرية بالشبكة الأوروبية بالكامل مما يمكن من استغلال الطاقات النظيفة والمتجددة جنوب المتوسط وتصديرها إلى أوروبا عبر مصر حيث تتضمن الاتفاقيات تنفيذ خطوط ربط عملاقة تمكن من نقل 3 آلاف ميجاوات إلى أوروبا فى المرحلة الأولى تتضاعف في المراحل الأخرى.

 

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