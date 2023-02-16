الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

محافظ الفيوم يشهد
محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعر

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج الذي نظمته مديرية الأوقاف عقب صلاة العشاء بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

حضر الاحتفالية، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد أحمد حسين بدوي المستشار العسكري للمحافظة، وفضيلة الشيخ محمد العش وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وعدد من الأئمة والدعاة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ابتهالات دينية، وألقى الشيخ جمعة عبد الفتاح، كلمة أوضح فيها الدروس والعبر المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكداً على ضرورة التأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة الحسنة، فى جميع أمور حياتنا.

من جانبه، قدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية لشعب مصر وأهالى محافظة الفيوم، بهذه المناسبة الطيبة، ذكرى الإسراء والمعراج التي تُمثل آية من آيات الله التي ﻻ تُعد وﻻ تحصى، وأكد المحافظ على أهمية الاستفادة من المعاني النبيلة للمناسبات الإسلامية العطرة والتأسي بأخلاق النبى صلى الله عليه وسلم فى جميع معاملاتنا وفى حياتنا اليومية.

كما أكد المحافظ، على ضرورة تكاتف جميع فئات الشعب، والتفاني والإخلاص فى العمل، حتى نحقق لمصر نهضتها التى نسعى إليها، داعياً الله عز وجل أن يُديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

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