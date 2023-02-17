ينال البحث عن أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 17-2-2023 اهتمام الكثيرين لما له من تأثير على أسعار الوحدات السكنية في مختلف محافظات الجمهورية.



أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 17-2-2023

نقدم في هذا التقرير أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 17-2-2023 وغيرها من مستلزمات البناء.

أسعار الحديد

حديد عز 28,300 جنيه

حديد بشاى 28,500 جنيه

حديد العتال 27,500 جنيه

حديد عطية 27,500 جنيه

حديد سرحان 26,500 جنيه

حديد المراكبى 27,000 جنيه

حديد المصريين 28,300 جنيه

حديد الكومى 27,000 جنيه

حديد المعادي 27,000 جنيه

حديد بيانكو 26,000 جنيه

حديد العشري 27,000 جنيه

حديد مصر ستيل 27,000 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم

اسمنت المسلح 1,935 جنيها

اسمنت النصر 1,910 جنيهات

اسمنت وادي النيل 1,850 جنيها

اسمنت المخصوص 1,905 جنيهات

اسمنت العسكري 1,840 جنيها

أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيها

اسمنت حلوان 1,890 جنيها

اسمنت السهم 1,850 جنيها

اسمنت السويدي 1,990 جنيها

أسمنت المسلة 1,895 جنيها

اسمنت العسكري بني سويف 1,830 جنيها

أسمنت العامرية عادة 1,975 جنيها

أسمنت الممتاز 1,940 جنيها

أسمنت السويس 1,940 جنيها

أسمنت تايتان 1,890 جنيها

أسمنت سيناء 1,870 جنيها

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه

أسمنت المهندس 1,900 جنيه

أسمنت النهضة 1,820 جنيها

أسمنت أسوان 1,780 جنيها

أسمنت السد العالي 1,780 جنيها

أسمنت قنا 1,830 جنيها

أسمنت المصريين 1,770 جنيها

أسمنت المصري 1,900 جنيه

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه

أسمنت التعمير 1,860 جنيها

أسمنت المنيا 1,830 جنيها

أسمنت العاصمة 1,810 جنيهات

أسمنت البرج 1,900 جنيه

أسمنت الماكس 1,880 جنيها

أسمنت الصخرة 1,900 جنيه

أسمنت الدلتا 1,870 جنيها

أسمنت الصرح 1,980 جنيها

أسعار الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيها

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيها

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,000 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه

سعر الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها

رمل خشن متر مكعب 95 جنيها

زلط عادة متر مكعب 190 جنيها

زلط فينو متر مكعب 275 جنيها

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات

