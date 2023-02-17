أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 17-2-2023
ينال البحث عن أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 17-2-2023 اهتمام الكثيرين لما له من تأثير على أسعار الوحدات السكنية في مختلف محافظات الجمهورية.
أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 17-2-2023
نقدم في هذا التقرير أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 17-2-2023 وغيرها من مستلزمات البناء.
أسعار الحديد
حديد عز 28,300 جنيه
حديد بشاى 28,500 جنيه
حديد العتال 27,500 جنيه
حديد عطية 27,500 جنيه
حديد سرحان 26,500 جنيه
حديد المراكبى 27,000 جنيه
حديد المصريين 28,300 جنيه
حديد الكومى 27,000 جنيه
حديد المعادي 27,000 جنيه
حديد بيانكو 26,000 جنيه
حديد العشري 27,000 جنيه
حديد مصر ستيل 27,000 جنيه
أسعار الأسمنت اليوم
اسمنت المسلح 1,935 جنيها
اسمنت النصر 1,910 جنيهات
اسمنت وادي النيل 1,850 جنيها
اسمنت المخصوص 1,905 جنيهات
اسمنت العسكري 1,840 جنيها
أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيها
اسمنت حلوان 1,890 جنيها
اسمنت السهم 1,850 جنيها
اسمنت السويدي 1,990 جنيها
أسمنت المسلة 1,895 جنيها
اسمنت العسكري بني سويف 1,830 جنيها
أسمنت العامرية عادة 1,975 جنيها
أسمنت الممتاز 1,940 جنيها
أسمنت السويس 1,940 جنيها
أسمنت تايتان 1,890 جنيها
أسمنت سيناء 1,870 جنيها
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
أسمنت المهندس 1,900 جنيه
أسمنت النهضة 1,820 جنيها
أسمنت أسوان 1,780 جنيها
أسمنت السد العالي 1,780 جنيها
أسمنت قنا 1,830 جنيها
أسمنت المصريين 1,770 جنيها
أسمنت المصري 1,900 جنيه
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
أسمنت التعمير 1,860 جنيها
أسمنت المنيا 1,830 جنيها
أسمنت العاصمة 1,810 جنيهات
أسمنت البرج 1,900 جنيه
أسمنت الماكس 1,880 جنيها
أسمنت الصخرة 1,900 جنيه
أسمنت الدلتا 1,870 جنيها
أسمنت الصرح 1,980 جنيها
أسعار الطوب الأحمر
طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيها
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيها
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,000 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه
سعر الرمل والزلط
رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها
رمل خشن متر مكعب 95 جنيها
زلط عادة متر مكعب 190 جنيها
زلط فينو متر مكعب 275 جنيها
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات