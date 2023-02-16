الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ورش عمل للمخرجة الألمانية «آن زهرة بيراشد» ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية

تنطلق فعاليات الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في الفترة من 14 إلى 21 مارس 2023، والتي تحتفى بشكل خاص هذا العام بالفيلم "العابر للنوع" Hybrid والذي يعد واحد من أبرز الأنواع الفيلمية التي يلجأ إليها صناع الأفلام في العصر الحديث حيث يجري من خلالها المزج بين أكثر من نوع وشكل فيلمي داخل الفيلم الواحد، حيث يمزج صناعه بين الوثائقي والروائي والتحريك وفق رؤية الصانع بشكل إبداعي لتذوب الفواصل تمامًا ما بين الأشكال  الرئيسية في صناعة الأفلام.

في هذا الإطار تبدأ فعاليات المهرجان هذا العام مبكرًا بالتعاون مع معهد جوته القاهرة ومركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، بتنظيم ورشة عمل المخرجة الألمانية آن زهرة بيراشد التي تضم مسيرتها الفنية أعمالًا عابرة للنوع، ستقوم بعرض بعضها خلال الورشة للمتدربين للتعرف أكثر على هذا الشكل الفني، على أن تبدأ الورشة من القاهرة، في الفترة من 9 حتى 12 مارس الجاري من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة مساء بمعهد جوته بالدقي، ثم الإسكندرية في الفترة من 3 حتى 6 مارس الجاري من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة مساء بمركز الجيزويت الثقافي الإسكندرية.

ومن المقرر أن تستكمل بورشة ملحقة في الإسماعيلية لمجموعة مختارة من ورشتى القاهرة والإسكندرية لحضور الورشة في الإسماعيلية أثناء فعاليات المهرجان يديرها المخرجين إسلام كمال ومروان عمارة، وسوف تعقد الورشة باللغة الإنجليزية واجادتها شرط أساسى في التقديم بالاضافى إلى اهتمام المتقدمين بإخراج الأفلام أو فن صناعة الأفلام بوجه عام.

على أن يتم إرسال تفاصيل الورشة إلى المقبولين فقط عبر البريد الالكتروني، وعلي من يرغب في الاشتراك بالورشة التقدم من خلال "[email protected]"  قبل 28 فبراير الجاري.

يذكر أن أن المخرجة والكاتبة الألمانية "آن زهرة بيراشد" لها أفلام شهيرة مثل "24 أسبوع" و"الطيار المساعد" الذي عرض في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي 2021.

اسماعيلية الإسماعيلية الاسماعيلى مهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية

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