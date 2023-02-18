بالأرقام.. مشروعات الإسكان لكل المصريين (إنفوجراف)

تعد مشروعات الإسكان أحد أبرز المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، من أجل توفير سكن لائق لجميع المصريين.

خلال 8 سنوات ماضية كثفت الدولة تنفيذ المشروعات بجميع محافظات الجمهورية خاصةً مشروعات الإسكان وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

واستثمرت الدولة في مشروعات الإسكان نحو 614 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة، وبمعدل نمو بلغ 508%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014) لقطاع الإسكان (التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي)، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من حوالي 19 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 180 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 847%، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

طرح الأراضي وتنفيذ مشروعات شراكة بتكلفة 500 مليار جنيه

أما عن تخصيص الأراضي فقد كان لوزارة الإسكان جهود في طرح الأراضي المدعمة للمواطنين الذين يرغون في التمليك، حيث تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، طرح 328 ألف قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع (أراضي إسكان: اجتماعي – متميز – أكثر تميزاً)، وهذه الأراضي وفرت ملايين الوحدات السكنية.

وعن المشروعات التي نفذتها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص تماشياً مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، فإنه تم التعاقد على 17 مشروعاً بمساحة 19250 فداناً، بإجمالي استثمارات 500 مليار جنيه، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – امتداد الشيخ زايد – حدائق أكتوبر).

سكن لكل المصريين

ووصلت عدد الوحدات السكنية على مختلف المحافظات، إنشاء عدد 10 آلاف وحدة سكنية (مؤسسة مصر الخير)، إسكان المرحلة الأولى من مدينة الإسماعلية الجديدة، بعدد 12266 وحدة سكنية، إسكان دار مصر بمدينة دمياط الجديدة، بعدد 7272 وحدة سكنية، وإنشاء 1440 وحدة سكنية بالقابوطي (المرحلة الأولي والثانية) ببورسعيد، وفي محافظة أسوان بلغ مشروع إسكان الشباب بمدينة الصداقة بعدد 4920 وحدة سكنية.

في محافظتي القاهرة والجيزة تم انشاء إسكان المحروسة 1و 2 بالقاهرة، بعدد 4913 وحدة سكنية، ومشروع الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعدد 6384 وحدة سكنية، إسكان الشباب بمدينة العاشر من رمضان، وتوفير 2484 وحدة سكنية.

يذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي وفر رابط إلكتروني لمعرفة نتيجة التقديم ومتابعة التقديم من خلال عدد من الخطوات عن موعد لظهور نتيجة التقديم في الإعلان الـ 16.