الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 17-2-2023 وتوقعات درجات الحرارة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

البحث عن حالة الطقس اليوم الجمعة 17-2-2023 ينال اهتمام الكثيرين بسبب صعوبة فترة الشتاء المتغيرة في الأحوال الجوية على مدار اليوم خاصة في فصل أمشيرة الذي يشتهر بالرياح الشديدة والعواصف والأمطار المتفرقة.
 

حالة الطقس اليوم الجمعة 17-2-2023

نعرض في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الجمعة 17-2-2023 وبيان درجات الحرارة التي أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

 يسود اليوم الجمعة الطقس البارد في ساعات الصباح ومعتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الصعيد، ويكون مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء.

 مع تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.


 ومع احتمالية زيادة  فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم
 

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 

 

القاهرة 18 10
العاصمة الإدارية 18 09
6 أكتوبر 18 08
بنهـا 18 09
دمنهور 18 11
وادي النطرون 19 10
كفر الشيخ 18 11
المنصورة 18 11
الزقازيق 19 11
شبين الكوم 18 10
طنطا 18 10
دمياط 18 11
بورسعيد 18 10
الإسماعيلية 19 08
السويس 18 08
العريش 18 09
رفح 18 08
رأس سدر 22 06
نخل 16 05
كاترين 12 02
الطور 21 11
طابا 20 10
شرم الشيخ 22 12
الإسكندرية 18 11
العلمين الجديدة 18 10
مطروح 18 10
السلوم 15 08
سيوة 18 04
رأس غارب 22 12
الغردقة 22 12
سفاجا 22 12
مرسى علم 23 12
شلاتين 25 13
حلايب 21 14
أبو رماد 22 14
رأس حدربة 22 13
الفيوم 19 06
بني سويف 19 06
المنيا 20 05
أسيوط 20 06
سوهاج 21 06
قنا 22 07
الأقصر 23 07
أسوان 24 08
الوادي الجديد 21 07
أبوسمبل 22 07
 

فريق "حمادة إمام" يقصي "مسعد نور" من المشاركة في "كابيتانو مصر"

«دفّي نفسك».. حكاية محمود العطار أقدم بائع سحلب في مصر





 

حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الطقس اليوم الجمعة درجات الحرارة المتوقعة هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الجمعة 17-2-2023 وتوقعات درجات الحرارة

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-2-2023

دعاء الصباح اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-2-2023 فى مصر

ذا ناشونال: مصر تعلن عن خطة تنمية حضارية لإعادة تطوير 18 مدينة هذا العام

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-2-2023 وترددات القنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو