حالة الطقس اليوم الجمعة 17-2-2023 وتوقعات درجات الحرارة

البحث عن حالة الطقس اليوم الجمعة 17-2-2023 ينال اهتمام الكثيرين بسبب صعوبة فترة الشتاء المتغيرة في الأحوال الجوية على مدار اليوم خاصة في فصل أمشيرة الذي يشتهر بالرياح الشديدة والعواصف والأمطار المتفرقة.



حالة الطقس اليوم الجمعة 17-2-2023

نعرض في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الجمعة 17-2-2023 وبيان درجات الحرارة التي أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية.



يسود اليوم الجمعة الطقس البارد في ساعات الصباح ومعتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الصعيد، ويكون مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء.



مع تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



ومع احتمالية زيادة فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم



بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

القاهرة 18 10

العاصمة الإدارية 18 09

6 أكتوبر 18 08

بنهـا 18 09

دمنهور 18 11

وادي النطرون 19 10

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 18 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 18 10

طنطا 18 10

دمياط 18 11

بورسعيد 18 10

الإسماعيلية 19 08

السويس 18 08

العريش 18 09

رفح 18 08

رأس سدر 22 06

نخل 16 05

كاترين 12 02

الطور 21 11

طابا 20 10

شرم الشيخ 22 12

الإسكندرية 18 11

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 18 10

السلوم 15 08

سيوة 18 04

رأس غارب 22 12

الغردقة 22 12

سفاجا 22 12

مرسى علم 23 12

شلاتين 25 13

حلايب 21 14

أبو رماد 22 14

رأس حدربة 22 13

الفيوم 19 06

بني سويف 19 06

المنيا 20 05

أسيوط 20 06

سوهاج 21 06

قنا 22 07

الأقصر 23 07

أسوان 24 08

الوادي الجديد 21 07

أبوسمبل 22 07











