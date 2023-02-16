فريق "حمادة إمام" يقصى "مسعد نور" من المشاركة فى "كابيتانو مصر"

نجح فريق "حمادة إمام"، بقيادة كابتن طارق السيد، في إقصاء فريق "مسعد نور"، والذي يقوده كابتن عبدالستار صبري، من برنامج "كابيتنانو مصر".

وحقق فريق "حمادة إمام"، الفوز بهدفين دون رد في مباراة الليلة في دوري الثمانية، ليودع فريق "مسعد نور" البطولة.

وانضم كل من أيمن علي، ومحمد حماد، ومصطفى جابر، من فريق "مسعد نور"، لفريق "حمادة إمام".

وقال كابتن عبدالستار صبري في أول تعليق له بعد الخسارة: "كنت أتمنى أن نكمل المشوار أنا حبيتهم وبحسبهم زي أولادي وهم لاعيبة جيدين ولهم مستقبل".

تفاصيل البرنامج

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد ٢٠٠٨، من أجل اختيار أفضل ١١ لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.