الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«دفّي نفسك».. حكاية محمود العطار أقدم بائع سحلب في مصر

محمود العطار
محمود العطار

وسط هذه الأجواء الشتوية الباردة، اشتهر المصريون باختراع عدد من المأكولات والمشروبات إلى تساعدهم في عملية التدفئة من هذا السقيع الذي ضرب مصر خلال الأيام القليلة الماضية ومن بين هذه المشروبات المصرية الشهيرة والمرتبطة بفصل الشتاء، هو مشروب السحلب، الذي يحتوي في مكوناته من نشأ وجوز الهند وزبيب وسمسم، وهى المكونات التي تساعد علي عملية التدفئة.

وداخل شارع الكومي علي بعد أمتار قليلة من مسجد السيدة زينب، يقع محل محمود العطار، أحد أقدم مصنعي مشروب السحلب في مصر حيث يعود تاريخ  إنشاء المحل إلي ثمانون عاما، وبالاقتراب من المحل الذي يعتلي وجهته صفوف من أكياس السحلب وأم علي، التقينا مع محمود العطار صاحب المحل، ومالك شركة حلو وحلو لتصنيع السحلب وبعض الحلويات، الذي قال "اعمل بهذه المهنة منذ فترة طويلة، وهي مهنة اجدادي الذين كانوا يعملون بمجال العطارة، لكني بعد فترة قمت بالتخصص في مجال السحلب وأم علي، وهي الأكلات التي يعشقها المصريون، وخاصة السحلب في فصل الشتاء.

وقمت بتدشين شركة خاصة بي تحمل أسم حلو و حلو متخصصة في هذا المجال، وسعر الكيس سواء مشروب السحلب أو أم علي، ٣٥ جنيهاً كسعر موحد، وهناك طلبات مخصوص سعرها ٥٠ جنيهاً، وطبعاً كيس السحلب سابقاً كان بـ6 جنيهات، وطبعاً مع اختلاف الوقت والسنين، حدث تفاوت بالأسعار، وأحاول بكل ما اوتيت من قوة، علي عمل جودة عالية بسعر معقول، ويتكون الكيس من النشا والسمسم وجوز الهند ومقداره ٤ أكواب كل كوباية معلقة سحلب واحدة فقط.

تعتبر السيدة زينب بلد الأكل والشرب طول عمرها:"فين زباين بتيجي من كل المحافظات، بسبب سمعتنا الطيبة الحمد لله في المجال، إحنا بنقوم بتوزيع منتجاتنا على عدد من المحلات والسوبر ماركت، ونسعى خلال الفترة القادمة علي توسيع نطاق التوزيع والبيع خارج مصر".

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والمشروبات التدفئة المصريون المشروبات المصرية السحلب

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