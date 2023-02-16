والد ليونيل ميسي عن عودته لبرشلونة: "لا أعتقد ذلك"

كشف خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، موقف نجله من العودة لصفوف نادي برشلونة الإسباني.

ويلعب ليونيل ميسي ضمن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ صيف عام 2021 بعد رحيله عن برشلونة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي وعدم قدرة الأخير على التجديد بسبب أزمة سقف رواتب الفريق.

وقال خورخي ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت: "لا أعتقد أن ليو سيلعب لبرشلونة مرة أخرى".

خورخي ميسي تواجد في مدينة برشلونة لأجل قضاء عطلة سريعة، وغادر المدينة اليوم.

وأضاف خورخي ميسي: "الظروف مختلفة الآن، لم نتحدث مع لابورتا، ولا يوجد عرض من برشلونة".

وينتهي عقد ميسي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، وبدأت إدارة النادي الفرنسي مفاوضات تمديد عقد ليو، رغبة منها في بقائه ضمن صفوف الفريق ولكن التقارير الصحفية المتداولة خلال الأيام الماضية أثارت الشكوك حول بقاء ميسي مع باريس.

وبدأ ليونيل ميسي مسيرته ضمن صفوف شباب فريق نيو أولد بويز الأرجنتيني ثم انتقل لشباب برشلونة، وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل التصعيد للفريق الأول في صيف 2005.

ولعب ميسي 778 مباراة بقميص فريق برشلونة وسجل 672 هدفًا وصنع 303 لزملائه، من أصل 585 مباراة لعبها للفريق الكتالوني وفريق الرديف بالنادي وباريس سان جيرمان، وسجل 704 أهداف وصنع 333.

ليونيل ميسي لعب 172 مباراة بقميص منتخب الأرجنتين، وسجل 98 هدفًا وصنع 55، وقاد منتخب بلاده للفوز بكأس أمريكا الجنوبية، كوبا أمريكا، وكأس العالم.

كما حقق ميسي لقب الدوري الإسباني 10 مرات، والكأس 7 مرات والسوبر المحلي 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

