«حماية البحيرات»: 33 مليون تكلفة إنشاء مركز الصيد ومصنع الثلج بالطور

قال اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن تكلفة إنشاء مركز الصيد التعاوني بمدينة الطور تبلغ حوالي 23 مليون جنيه، ومصنع الثلج بتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه، وهو أحد الآليات التي تلعب دورًا بالغ الأثر في تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج السمكي من محافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك في تصريحات عقب قيام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، بوضع حجر الأساس لمركز الصيد التعاوني ومصنع الثلج بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، بحضور المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وبعض قيادات المحافظة والوزارات المعنية.

وقال فرحات إن المصنع من المتوقع أن ينتج 1024 قطعة ثلج على مدار اليوم، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل خلال الفترة الحالية وفقًا لخطة من أجل تطوير منطقة الأزق الميكانيكي بتكلفة 4 ملايين جنيه، ما يسهل على الصيادين عملهم داخل الميناء.

كما وجه فرحات الشكر والتقدير إلى وزيري الزراعة، والبيئة، ومحافظ جنوب سيناء، والاتحاد التعاوني للثروة المائية، والجهات المشاركة بالافتتاح، على حضورهم وتقديمهم الدعم الكامل والمستمر لقطاع الثروة السمكية ومجتمع الصيد والصيادين وجميع العاملين بالقطاع، لكونه قطاع هام وأحد أركان التنمية المستدامة التي تم بلورتها ضمن استراتيجية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وتفقد المدير التنفيذي للجهاز ميناء الطور للوقوف على ما تم به من أعمال تطوير خلال الأونة الأخيرة، وأشاد بالجهود المبذولة من العاملين بالميناء لتطوير وتحسين بيئة العمل، كما طالبهم بمواصلة العمل الجاد من أجل الاستمرار في تقدم الأفضل خلال المرحلة المقبلة.