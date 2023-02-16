حبس شخصين فى قتل شاب بمشاجرة بالشرابية

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية حبس شخصين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل شاب فى مشاجرة مع آخرين بالشرابية.

تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله جثمان أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، به "إصابات وجروح متفرقة بالجسم" إثر مشاجرة.

بالانتقال لمحل الواقعة والفحص تبين حدوث مشاجرة لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما نتجت عنه إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم استهداف وضبط مرتكبى الواقعة، وبحوزة أحدهما فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، سلاح أبيض، سيارة بدون لوحات.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.