الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مستشار بالبنك الدولى: من الصعب انتعاش الاقتصاد العالمى فى العامين المقبلين

البنك الدولي
البنك الدولي

تحدث الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي والمستشار بالبنك الدولي، عن تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن هناك تباطؤا طويل الأجل لا يبشر بأي تعافٍ للاقتصاد في السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم ليست كشبيهة الدورات الاقتصادية التي اعتدنا عليها في الماضي، والتي يمكن أن يعود فيها وضع الاقتصاد إلى التوازن، والاستقرار.

وتابع: «يكتنف العالم الآن حالة لا يقين، وتداعياتها المفروضة على العالم كله من تضخم ونقص استثماراتها والتباطؤ والركود للمحركات الأساسية للدول التي تعد قاطرة الاقتصاد بالعالم، وفقا لتصريحات صندوق النقد الدولي، من تباطؤ للاتحاد الأوروبي وتضخم كبير تعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية».

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من تضخم لم تشهده من 40 سنة، ورغم محاولات الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة أكثر من مرة، إلا أنه لم يستطع كبح جماح معدلات التضخم، مرددا: «كل هذه المؤشرات تقول إنه من الصعب أن يحدث انتعاش قريب للاقتصاد العالمي في العامين المقبلين على الأقل».

وواصل: «المؤشرات السلبية بوجود انتعاشة قريبة للاقتصاد العالمي تقتضي توحيد الجهود الدولية وتنسيقها، وتقليل النفقات وتحديد أولويات الإنفاق، وتجنب السياسة الحمائية لبعض المنتجات من قبل الدول، مثل المواد الغذائية، والتي تزيد معدل الفقر حول العالم».

الخبير الاقتصادي مستشار بالبنك الدولي تضخم انتعاش قريب للاقتصاد العالمي العامين المقبلين تطورات الأزمة الاقتصادية

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