الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

وزيرا الزراعة والبيئة ومحافظ جنوب سيناء يضعون حجر الأساس لمركز الصيد بالطور

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

وضع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  حجر الأساس لمشروع مركز الصيد التعاوني بمدينة الطور بجنوب سيناء، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة السمكية وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية ودعم الصيادين، وذلك بحضور اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وبعض قيادات الوزارتين والمحافظة.

وقال وزير الزراعة إن مصنع التعبئة والثلج ومركز الصيد سوف يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة لإنتاج الأسماك، مشيراً إلى أن ميناء الصيد بالطور يخدم أكثر من 800 صياد ويوفر فرص عمل كثيرة مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى زيادة الإنتاج السمكي.

ومن ناحيته أوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه جرى تخصيص نحو 23 مليون جنيه لإقامة منطقة خدمية متكاملة لبيع وتصنيع الأسماك بواقع مليون جنيه للبدء فى المرحلة الأولى، لإقامة حلقة سمك و3 ملايين جنيه لتطوير مركز تجميع الأسماك وخط الحريق بميناء الصيد البحرى مما يسهم فى حل أزمة بائعى الأسماك بمدينة طور سيناء بشكل نهائي، والقضاء على ظاهرة الإشغالات التى يقومون بها تجار الأسماك فى شوارع المدينة وتحسين الصورة الذهنية والبصرية للمدينة، وسيجري إقامة حلقة سمك على مساحة 3700 متر مربع بالقرب من ميناء الطور البحري.


كما شارك الوزيران والمحافظ في حملة تشجير ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لزراعة "100 مليون شجرة"، وقاما بزراعة بعض الأشجار.

وزيرا الزراعة والبيئة ومحافظ جنوب سيناء يضعون حجر الثلج

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