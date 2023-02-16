الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر في الصحف الدولية: أسرار المومياوات الذهبية.. وزهرة اللوتس نبات مصر المقدس

الصحف الدولية
الصحف الدولية

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات القليلة الماضية، الضوء على أسرار واستخدام زهرة اللوتس عند القدماء المصريين في العديد من المهام وخصوصاً العلاج، وذكرت المجلة أن الزهرة لم تكن مجرد زنبقة توضع للتزين عند قدماء المصريين، كما تحدثت الصحف أيضاً عن أهمية عرض المومياوات الذهبية في المتحف البريطاني وكيفية احتفاظ القدماء المصريين بالتحنيط للحفاظ على المومياء والتي تدل على إيداع يهب الحياة مجددا، بالاضافة إلى جولة من الآثار الفرعونية وحجر رشيد في المملكة المتحدة البريطانية  حتى فبراير العام الماضي، فضلا عن تسليط الضوء على سحر وجمال مدينة القاهرة والاسكندرية اللذان يعتبران من أهم وأبرز المدن الإفريقية والأكثر سحرا. 

زهرة اللوتس الأزرق.. أسرار نبات المصريين القدماء «المقدّس»

سلّطت مجلة «إنشينت أوريجنال» الإيرلندية، الضوء على «زهرة اللوتس الأزرق»، التي استخدمها المصريون القدماء في العديد من المهام وخصوصاً العلاج، وذكرت المجلة أن الزهرة لم تكن مجرد زنبقة توضع للتزين عند قدماء المصريين، فقد استخدموها أيضاً لفوائدها العديدة في العلاج.. اقرأ المزيد


معرض المومياوات الذهبية يلقي الضوء على سحر مصر القديمة

أكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أن المومياوات الذهبية المصرية القديمة تدل على إبداع يهب تاريخ الموتى حياة وجمالا، حيث تعد نموذج مختلف من الطراز الفني الأكثر شهرة.. اقرأ المزيد   

 

جولة في معرض المتحف البريطاني للهيروغليفية المصرية

كشفت صحيفة ذا ناشونال الناطقة باللغة الانجليزية، كواليس جولة معرض المتحف البريطاني للهيروغليفية المصرية، في ظل الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية بفك العالم الفرنسي رموز الهيروغليفية المصرية. . اقرأ المزيد

 

أكبر 10 مدن في افريقيا .. القاهرة والاسكندرية الأبرز والأجمل

سلط موقع ورلد أطلس الدولي الضوء على أكبر المدن في افريقيا، الذي تعد المكان الذي بدأ فيه كل شيء بالنسبة للجنس البشري وتتطور باستمرار في مواجهة المد والجزر المتغيرة، تضافرت الان مع العالم الحديث سريع الخطى لتشكيل المدن الكبرى المهيمنة..اقرأ المزيد.  

الصحف الدولية مصر المومياوات الذهبية اسرار اللوتس القدماء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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مصر في الصحف الدولية: أسرار المومياوات الذهبية.. وزهرة اللوتس نبات مصر المقدس

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