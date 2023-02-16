برشلونة يتفوق على مانشستر يونايتد فى تاريخ المواجهات

تنطلق اليوم الخميس، القمة النارية بين ناديي برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في دور خروج المغلوب بملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ويستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، في الساعة الثامنة إلا ربع مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد قبل القمة المرتقبة في الدوري الأوروبي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي الأولى في تاريخ مواجهات برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي بمسماه الجديد، ولكنها ستكون رقم 14 في مختلف البطولات.

- والتقى الفريقان في 13 مباراة من قبل، حقق خلالهم برشلونة الفوز في 6 مباريات، مقابل 3 انتصارات لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 4 مواجهات.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو برشلونة 24 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 15 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

- ومن أبرز المواجهات التى جمعت بين فريقي برشلونة ومانشستر يونايتد، في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين نسخة 2008-2009، ونسخة 2010-2011، ونجح الفريق الكتالوني فى تحقيق الفوز في المباراتين بنتيجة 2-0 و 3-1 على الترتيب.

- بينما كانت آخر مواجهة قد جمعت بين الفريقين، على ملعب "كامب نو" في عام 2019، وانتهت بفوز برشلونة بثلاثية دون رد، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة VS مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

- وكان فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، قد هبط إلى الدوري الأوروبي، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، خلف بايرن ميونخ الألماني المتصدر بفارق 11 نقطة، ليوّدع الفريق الكتالوني منافسات دور المجموعات للعام الثاني على التوالي.

- بينما تأهل فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، إلى منافسات دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، كثاني المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة، خلف ريال سوسيداد المتصدر بفارق الأهداف فقط بعد خوض 6 مباريات.