«تأمّلات في الفيلم الفلسطيني».. جديد سليم البيك عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر

صدر حديثًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب "تأملات في الفيلم الفلسطيني" لسليم البيك.

في كتابه الجديد “تأملات في الفيلم الفلسطيني”، وهو أول عمل نقدي لمؤلفه بعد أعمال أدبية، يقدّم البيك قراءة لعموم السينما الفلسطينية في المرحلة الراهنة، بانياً إياها على سلسلة مقالات في السينما ذاتها كان نشرها في صحيفة "القدس العربي"، من ضمن كتابات نقدية له في السينما العالمية في الصحيفة. يقع الكتاب في ثلاثة أقسام: نقاشات، قراءات، مقابلة.

وفي مقدّمته كتب البيك: "لا أحاول في هذا الكتاب الإجابة عن أي سؤال يتعلق بالسينما الفلسطينية، ولأن السينما هذه لاتزال طريّة في بنيتها وإن ترسّخت أساساتها، أجدنا في مرحلة السؤال لا الإجابة، مرحلة تأمّلات ونقاشات. الغاية من الكتاب، إذن، هي طرح أسئلة وأفكار واقتراحاتِ أجوبة (للبحث فيها) لما يمكن أن نختصره بالسؤال والتساؤل: ما هي السينما الفلسطينية؟ الغاية هي التأمّل النقدّي في هذا السؤال.

أحاول هنا ترتيب الأسئلة، وإعادة صياغتها، ومناقشتها، وتقديم رأي حولها، وأفكار حول إجابات عنها. أسعى، من ذلك، أولاً إلى التأمّل والمحاوَرة في السينما الفلسطينية، أفلاماً وقضايا، في المرحلة الراهنة من عمر هذه السينما، مستعيداً بعض الحالات والأفلام السابقة لهذه المرحلة، وبصفتها امتداداً لمراحل سابقة، ما يمكن أن يكون شهادة نقديّة معرفيّة سياقيّة لهذه السينما اليوم. أسعى، ثانياً، إلى إدامة النقاش والإعلاء منه والبناء عليه، وتركيزِه في أسئلة جوهرية حول هذه السينما، تتفرّع كلّها عن السؤال الأساس حول ماهيّة الفيلم الفلسطيني".

يُذكر أن سليم البيك روائي وناقد فلسطيني، صدر له 6 كتب في الأدب آخرها روايات "عين الديك" (2022) و"سيناريو" (2019) و"تذكرتان إلى صفورية" (2017). يكتب في "القدس العربي" ويحرر مجلة "رمّان الثقافية"، ويعد ويقدم النشرة الثقافية في إذاعة "مونت كارلو الدولية". ويعمل بشكل مستقل مع مؤسسات ثقافية ومهرجانات سينمائية. ينشغل حالياً في تأليف كتاب عن السينما الروائية الفلسطينية منذ زمن الثورة حتى الأعوام الأخيرة، ودائماً ضمن المشروع النقدي ذاته.