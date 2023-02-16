الفيدرالي الأمريكي يفتش في جامعة ديلاوير عن وثائق سرية خاصة ببايدن

قام مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بالبحث في جامعة ديلاوير في الأسابيع الأخيرة عن وثائق سرية كجزء من تحقيقه في سوء التعامل المحتمل مع السجلات الحكومية الحساسة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتم تأكيد البحث، الذي أوردته سي إن إن لأول مرة، لوكالة أسوشيتيد برس من قبل شخص مطلع على الأمر لم يكن مخولاً بمناقشته علناً وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. لم يقل الشخص ما إذا تم العثور على أي شيء.

ويقوم مستشار خاص بوزارة العدل بالتحقيق في كيفية وصول وثائق سرية من وقت بايدن كنائب للرئيس وعضو مجلس الشيوخ إلى منزله ومكتبه السابق - وما إذا كان أي سوء معاملة يتعلق بقصد إجرامي أو غير مقصود.

وكشف محامو بايدن الشخصيون في يناير عن العثور على مجموعة صغيرة من الوثائق ذات العلامات السرية قبل أسابيع في مكتبه السابق في واشنطن، ومنذ ذلك الحين سمحوا لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالبحث عن عقارات متعددة.

وفي عام 2011، تبرع بايدن بسجلاته من 36 عامًا في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى المدرسة. وصلت الوثائق في 6 يونيو 2012، بحسب الجامعة، التي نشرت صوراً للصناديق المرقمة أثناء تفريغها في الجامعة إلى جانب بالونات زرقاء وذهبية.

وبموجب شروط هدية بايدن ، يجب أن تظل السجلات مغلقة حتى عامين بعد تقاعده من الحياة العامة.

ولن يتم تغطية سجلات مجلس الشيوخ الخاصة بايدن بقانون السجلات الرئاسية، على الرغم من أن الحظر المفروض على إساءة التعامل مع المعلومات السرية سيظل ساريًا.

وأحال البيت الأبيض الأسئلة إلى وزارة العدل التي رفضت التعليق. كما أحالت جامعة ديلاوير الأسئلة إلى قسم العدل.

وتعتبر الجامعة هي رابع كيان معروف يتم تفتيشه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد عمليات التفتيش على مكتب بايدن السابق في مركز بن بايدن في واشنطن العاصمة ، حيث تم العثور على السجلات ذات العلامات السرية في البداية في خزانة مقفلة من قبل محامي بايدن الشخصيين في نوفمبر، ومؤخراً من منازله في ديلاوير في ويلمنجتون وشاطئ ريهوبوث.

وتم إجراء جميع عمليات البحث هذه طواعية وبموافقة الفريق القانوني لبايدن.

وقال المحامي الشخصي لبايدن إن مكتب التحقيقات الفدرالي أخذ ستة أشياء تحتوي على وثائق عليها علامات سرية أثناء بحثه في يناير عن منزل ويلمنجتون.

ولم يعثر الوكلاء على مستندات سرية في ملكية شاطئ ريهوبوث ، لكنهم أخذوا بعض الملاحظات المكتوبة بخط اليد وغيرها من المواد المتعلقة بوقت بايدن كنائب للرئيس للمراجعة.

وتحقق وزارة العدل بشكل منفصل في احتفاظ الرئيس السابق دونالد ترامب بما يقرب من 300 وثيقة تم تصنيفها على أنها مصنفة على أنها سرية في منزله في فلوريدا ، Mar-a-Lago.

وقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي أمر تفتيش بالمنزل في أغسطس الماضي بعد أشهر من المقاومة من قبل ترامب وممثليه لإعادة الوثائق إلى الحكومة.

كما فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في منزل نائب الرئيس السابق مايك بنس في إنديانا الأسبوع الماضي بعد أن تقدم محاموه ليقولوا إنهم عثروا على عدد صغير من الوثائق ذات العلامات السرية.

وقال مستشار بنس إنه تم العثور على مستند إضافي بعلامات سرية أثناء هذا البحث.