الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة سائق للجنايات لاتهامه بقتل شاب طعنًا بحدائق القبة

ارشيفه
ارشيفه

أحالت النيابة العامة بحدائق القبة، سائقا للمحاكمة امام الجنايات لاتهامه بقتل شابًا طعنًا بالسكين بسبب خلافات مالية بينهما.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شاب بمنطقة حدائق القبة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى «بلال.أ» به طعنات متفرقة بجسده، وبجواره المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ رجال المباحث على المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، واقتياد المتهم إلى ديوان القسم.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين أسرتيهما بسبب خلافات مالية وتمكن الأهالى من فض المشاجرة وتم تحديد ميعاد للصلح بينهما.

وأضافت التحريات أن المتهم انتظر المجني عليه أمام منزله، وعندما شاهده قام بطعنه حتى سقط على الأرض مفارقًا للحياة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حدائق القبة سائق الجنايات قتل شابا السكين خلافات مالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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