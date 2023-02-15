«الصحة العالمية»: طوارئ بسبب جدرى القرود حول العالم

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، إن المنظمة تعتبر أن التفشي العالمي لمرض جدري القردة، يبقى حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

وكشف جيبريسوس عن عقد جلسة في 10 فبراير للجنة المختصة بفيروس جدري القردة واستنتجت اللجنة، أن عدوى الجدري لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عالمية وأنا وافقت على هذا الاستنتاج، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وأشار إلى التقدم المحرز في الحد من عدوى فيروس جدري القردة في العالم، وإلى الانخفاض المستمر في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على وجود تقارير عن حالات جديدة في أكثر من 30 دولة، معربًا عن قلقه من عدم وجود معلومات كاملة عن الإصابات في بعض المناطق، ونوه إلى أن المنظمة تواصل حث جميع البلدان على إبقاء مرض جدري القردة تحت المراقبة.

معلومات عن جدري القرود

وتنجح العلاجات المستخدمة لمرض الجدري في علاج جدري القرود، لكن ليس من السهل الحصول عليها، ويعمل خبراء الصحة على مستوى العالم على تقليل العبء وتقليل تفشي مرض جدري القردة، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا أن جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

على الرغم من أن هذه حالة نادرة، إلا أن الأرقام تتصاعد بشكل مطرد منذ مايو، ولا يحاول الخبراء رفع مستوى الوعي العام فحسب، بل يحاولون استخدام اللقاحات والأدوية للوقاية من هذا الفيروس وعلاجه أيضًا.

بحسب موقع "هيلث لاين"، تميل أعراض جدري القرود إلى أن تكون خفيفة ولا تشكل تهديدًا على الحياة بالنسبة لمعظم الناس، إلا أن الألم والعجز المرتبطين به يمكن أن يكون شديدًا.

تشمل الأعراض ظهور طفح جلدي وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا التي يمكن أن تظهر بعد عدة أسابيع من الإصابة في البداية، بالإضافة إلى ذلك، يظهر أيضًا اعتلال العقد اللمفية أو تضخم العقد الليمفاوية بعد أعراض الجهاز التنفسي العلوي.

في بعض الحالات، قد يعاني الأشخاص فقط من طفح جلدي ولا تظهر عليهم أعراض الأنفلونزا.