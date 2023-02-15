إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة ملاكى ببنى سويف

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بهم بالطريق الزراعي بقرية إهناسيا الخضراء في مركز بني سويف.



تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باصطدام سيارة ملاكى بعدد من المواطنين أمام عزبة إسلام التابعة لقرية إهناسيا الخضراء بمركز بنى سويف.



ودفع مرفق إسعاف بنى سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.



واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى:" أحمد. ق. س" 40 سنة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى، مقيم عزبة اسلام بقرية اهناسيا الخضراء، ونجله "اسلام. أ. ق" طفل، 7 سنوات، مصاب سحجات وكدمات، و" رفعت. س. ي" 42 سنة، مقيم حى مقبل مدينة بنى سويف، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، و"رضا. م. ح" 63 سنة، مقيم حى مقبل مدينة بنى سويف، مصاب سحجات وكدمات بالذراع اليمنى.