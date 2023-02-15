الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عزيز مرقة يحتفل بعيد الحب في «معكم منى الشاذلي» غداً

عزيز مرقة
عزيز مرقة

يحل الفنان عزيز مرقة ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، غدا الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساء، عبر قناة cbc.

يتحدث عزيز مرقة خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي عن بداياته التي لم يكن لها علاقة بالمجال الغنائي، لا سيما حين خطط والده لدراسته في مجال إدارة الأعمال، وكيف كانت بداياته في مجال الفن، وأبرز المواقف التي تعرض لها.

ويتحدث أيضا عن التنمر الذي كان يتعرض له بسبب اسم "مرقة"، خاصة أن معظم الناس ينطقون حرف القاف ألفًا، وهو ما عرضه للتنمر في مواقف عديدة، كما يشير إلى مشاريعه الخاصة، "راز وباب"، وكيف أن موسيقى الراز، تمزج بين موسيقى الروك والموسيقى العربية الشرقية والجاز.

ويكشف عزيز مرقة عن أبرز المشاكل التي تعرض لها في حياته، كما يقدم مقطعا من أغنيته الجديدة التي سيطرحها خلال الأسابيع المُقبلة، فضلا عن تقديمه عددا من أغنياته داخل الاستوديو، منها: "ما في منك، أحلى واحدة وضلك أبكي".

عزيز مرقة

وكان قد طرح  مرقة، أمس الثلاثاء، أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى، والمنصّات الموسيقية، أحدث أعماله الغنائية، وهى بعنوان "بحبك للسما" والأغنية من كلمات وألحان عزيز مرقة وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

ويقدم عزيز من خلال الأغنية صورة رومانسية، رقيقة، بمناسبة عيد الحب، وتجيب كلمات الأغنية على سؤال "لسه بتحبني؟"، وهو سؤال اعتاد عليه كل البشر بين الحين و الاخر "هل انا انسان يستحق الحب؟"، بدوره، يقوم عزيز بطمأنة حبيبته بقوله "أولا… هذه انت" ويكشف عن صدق مشاعره إلى حبيبته، التى لايستطيع العيش بدونها.. ويذكر أن عزيز شارك بغناء "بحبك للسما" فى لقائه بجمهوره فى "زد بارك" ولاقى تفاعلا كبيرا وإعجابا من الجمهور عبر صفحات السوشيال ميديا.

عزيز مرقة منى الشاذلي مرقة معكم منى الشاذلي سي بي سي

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