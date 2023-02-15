الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تعود لـ5 آلاف عام.. اكتشاف «حانة» سومرية جنوب العراق

كشف اثري
كشف اثري

اكتشف علماء آثار أميركيون وإيطاليون، في جنوب العراق، "حانة" سومرية تعود إلى نحو 5 آلاف عام، وتحتوي على نظام تبريد يعمل عمل ثلاجة، وعلى مقاعد وأوعية فيها بقايا طعام.
بعيداً عن نمط الحياة الفاره الذي كان يعيشه ملوك ذلك الزمن ونخبه الدينية، فإنّ ما يثير اهتمام علماء آثار جامعة بنسلفانيا الأميركية ونظرائهم الإيطاليين من جامعة بيزا الإيطالية، الذين يعملون في موقع لغش، هي يوميات "الناس العاديين" في ذلك الزمن.
قبل 5 آلاف عام، كانت مدينة لغش مرتبطة بشكل وثيق بالمدن الدول المجاورة مثل غيرسو ونيغين اللتين كانتا مركزين سياسيين ودينيين مهمين للحضارة السومرية، وعرفتا ذروة ازدهارهما خلال فترة حكم السلالات القديمة بين عامي 2900 قبل الميلاد و2334 قبل الميلاد.
وتعود "الحانة" التي اكتشفت إلى عام 2700 قبل الميلاد، كما تشرح لوكالة "فرانس برس" هولي بيتمان التي تتولى في جامعة بنسلفانيا إدارة مشروع البعثة الأثرية في لغش.
وتشير بيتمان إلى وجود "نظام تبريد" يتألّف من جرة محاطة "بأوعية كبيرة من الخزف مفككة ومجمعة بعضُها فوق بعض"، يعتقد أنها كانت بمثابة "ثلاجة" من الفخار.
عثر أيضاً على أوانٍ مطبخية، "حوالى 150 وعاءً" كانت ممتلئة بالطعام حيث وُجدت فيها "بقايا سمك وعظام حيوانات"، وفق الباحثة.
وتضيف أنه تمّ العثور أيضاً على "كؤوس يبدو أنها كانت تُستخدم لارتشاف الجعة"، وهو "المشروب الأكثر رواجاً عند السومريين، ربما أكثر من الماء".
وتشرح بيتمان أن هذا المطعم كان مؤلفاً من مساحة مغلقة وأخرى في الهواء الطلق، ومقاعد للجلوس و"فرن لطهو الطعام".
ويوضح مفتش آثار وتراث محافظة ذي قار في جنوب العراق شامل ابراهيم، أنّ "هذا الموقع يعتبر أكبر موقع في العراق والشرق الأوسط"، حيث "تبلغ مساحته حوالى 25 كلم مربع".
يعدّ العراق مهد الحضارات السومرية والأكادية والبابلية والأشورية، التي أغنت الإنسانية بالعديد من الأشياء، لا سيما الكتابة، ومنها انبثقت المدن الأولى.

حانة سومرية 
حانة سومرية 
حانة سومرية 
جنوب العراق علماء آثار أميركيون وإيطاليون جامعة بيزا الإيطالية مركزين سياسيين ودينيين العراق

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وائل لطفي

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