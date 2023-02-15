الأربعاء 15 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية: استلام 65 معدة نظافة بتكلفة إجمالية 73 مليون جنيه

جانب من التسليم
جانب من التسليم

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، تسليم الدفعة الرابعة من معدات النظافة وتحسين البيئة بعدد 9 معدات وهي: (عدد 6 سيارات سوزوكي قلاب 1 طن، عدد 3 عربيات مكبس 6 أمتار) ، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، سيتم توزيعهم على مراكز (حي غرب، مركز المنصورة، بلقاس).

وأشار المحافظ، إلى أن الدقهلية تعد من أولى المحافظات في الحصول على معدات تحسين البيئة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وقال المحافظ، إن إجمالي معدات الخطة هذا العام 65 معدة بتكلفة إجمالية قدرها 73 مليون جنيه، سيتم توزيعها على مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تم توريد 41 معدة حتى الآن ومتبقي 24 معدة، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة توريد باقي المعدات.

وأكد “مختار”، أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوي الخدمه المقدمه للمواطنين وتطوير الشوارع والميادين.

ووجه المحافظ، بضرورة الصيانة المستمرة لكل المعدات للحفاظ على كفائتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة لكافة المعدات الجديدة.

جانب من التسليم
جانب من التسليم
جانب من التسليم
جانب من التسليم
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية معدات النظافة تحسين البيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

أستاذ بجامعة القاهرة: إطلاق «وثائقية» مصرية يُحقق الحلم لحماية التاريخ من التزييف

تعود لـ5 آلاف عام.. اكتشاف «حانة» سومرية جنوب العراق

مصرع طفل رضيع في قنا سقط من أعلى سلم في منزل أسرته

تراجع جديد في عملات الأسواق الناشئة.. والروبل الروسي الأسوأ

«تمريض كفر الشيخ» تنظم محاضرة توعوية ضمن «أنت أقوى من المخدرات»

رابط تحميل كتاب التاريخ للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

محمد رفعت

لبيك سورية!

جلال حمام

واشنطن تقضى على حلم أوروبا فى الاستقلال

صفوت البياضي

قصيدة مستحقة للشاعر التونسى أبوالقاسم الشابى

ماجد حبته

مصر فى قمة الحكومات

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رؤساء بنوك إسرائيل: الأموال تغادر البلاد أسرع 10 مرات من المعتاد

بينها أمريكا.. 5 دول غربية تدين القرارات الإسرائيلية لضم مستوطنات في الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال ضد الأسرى جزء من الحرب المفتوحة ضد شعبنا