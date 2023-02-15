محافظ الدقهلية: استلام 65 معدة نظافة بتكلفة إجمالية 73 مليون جنيه

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، تسليم الدفعة الرابعة من معدات النظافة وتحسين البيئة بعدد 9 معدات وهي: (عدد 6 سيارات سوزوكي قلاب 1 طن، عدد 3 عربيات مكبس 6 أمتار) ، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، سيتم توزيعهم على مراكز (حي غرب، مركز المنصورة، بلقاس).

وأشار المحافظ، إلى أن الدقهلية تعد من أولى المحافظات في الحصول على معدات تحسين البيئة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وقال المحافظ، إن إجمالي معدات الخطة هذا العام 65 معدة بتكلفة إجمالية قدرها 73 مليون جنيه، سيتم توزيعها على مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تم توريد 41 معدة حتى الآن ومتبقي 24 معدة، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة توريد باقي المعدات.

وأكد “مختار”، أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوي الخدمه المقدمه للمواطنين وتطوير الشوارع والميادين.

ووجه المحافظ، بضرورة الصيانة المستمرة لكل المعدات للحفاظ على كفائتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة لكافة المعدات الجديدة.

جانب من التسليم