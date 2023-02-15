الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 10 سنوات لموظفة زوّرت بطاقة رقم قومى بقنا

حبس موظفة
حبس موظفة

قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة مسؤولة ائتمان بشركة خاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التزوير في محرر رسمي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صهيب، محمد حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا، نائب، ومحمد عمر عبدالجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج.

ترجع وقائع القضية لشهر يونيو 2022 عندما ضبطت أجهزة الأمن واقعة تزوير في محرر رسمي بطاقة شخصية، قامت بها «نهى. م»، مسؤولة ائتمان بشركة خاصة، بغرض الحصول على مبلغ مالي من حساب شقيقتها «دعاء. م»، بالبنك الأهلي بقنا.

ووجهت جهات التحقيق تهمة التزوير في محرر رسمي للمتهمة وقيامها بانتحال اسم شقيقتها فى بطاقة التحقيق الشخصية، حيث قدمت استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي، مدونة فيها بيانات شقيقتها، وتم استخراج البطاقة بصورتها واسم وبيانات شقيقتها.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة استخدمت المحرر المزور، فى تقديم البطاقة للبنك الأهلي المصري فرع قنا، وتمكنت من سحب مبلغ مالي من حساب شقيقتها.

أحيلت القضية برقم 2618 لسنة 2022، والتي قضت بمعاقبة المتهمة بالسجن 10 سنوات بتهمة التزوير فى محرر رسمى "بطاقة رقم قومى".

محكمة جنايات قنا السجن التزوير محرر رسمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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