أول صورة من كواليس «كشف مستعجل» لـ محمد عبدالرحمن ومصطفى خاطر

كشف الفنان محمد عبدالرحمن، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة من مسلسل "كشف مستعجل" والذي يجمعه بالفنان مصطفى خاطر، وذلك استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان 2023.

ويعتبر مسلسل "كشف مستعجل" هو عمل درامي يقدم الجريمة في إطار كوميدي، ويتكون المسلسل من 15 حلقة ومن المقرر إطلاقه على منصة "Watch It".

ويُشارك محمد عبدالرحمن، في بطولته: مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي، ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كما انتهى محمد عبدالرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

وبجانب محمد عبد الرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.