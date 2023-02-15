الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم «ميكروباص» ودراتجة بخارية بقنا

تصادم ميكروباص
تصادم ميكروباص

لقي مواطن مصرعه وأصيب شخصين آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، وانزلاق الدراجة فى ترعة أصفون بجوار موقف الدير فى مدينة إسنا بالأقصر.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من رجال الإسعاف بمدينة إسنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تحمل أرقام (ص ق ن 1528) ودراجة بخارية، مما أدى إلى انزلاق الدراجة فى ترعة أصفون بجوار موقف الدير.

أسفر ذلك عن إصابة السائق "محمود رمضان" 36 سنة بكدمات وسحجات وجروح واشتباه نزيف وارتجاج بالمخ، وإصابة شخص آخر.

وتوفى بالحادث خفير يدعى "ع.أ.أ" 43 سنة مقيم بالمساوية، وانتقلت فور وقوع الحادث سيارات الإسعاف التي نقلت المتوفى والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

مواطن دراجة بخارية ميكروباص حادث تصادم الأقصر مدينة إسنا

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