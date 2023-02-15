الأربعاء 15 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن المرض

السرطان
السرطان

يوافق 15 فبراير اليوم العالمي لسرطان الأطفال حملة عالمية لزيادة الوعي بالمرض اللعين، للتعبير عن الدعم للصغار والمراهقين المصابين والناجين وأسرهم.

جامعة حلوان تنظم زيارة إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357

تندرج معظم سرطانات الأطفال في نوع واحد من عدة، كما هو موضح في روابط التنقل أدناه، نادرًا ما تحدث سرطانات البالغين الشائعة (الرئة والثدي والقولون وغيرها) عند الأطفال أو المراهقين، حيث تميل سرطانات الأطفال إلى أن تكون أكثر عدوانية من سرطانات البالغين.

 

وفقًا لموقع "childrenscancercenter" إن سرطانات الأطفال نادرة الحدوث، ولا يمتلك سوى الأطباء المدربين تدريبًا خاصًا المعرفة والخبرة اللازمة لعلاجها بشكل صحيح، في الواقع  يحتاج طفلك إلى العلاج من قبل فريق متعدد التخصصات من أطباء وأخصائيي أورام الأطفال.

 

 يضم الفريق طبيب الرعاية الأولية، واختصاصيي جراحة الأطفال الفرعية، واختصاصي علاج الأورام بالإشعاع ، وأطباء الأورام / أخصائيي أمراض الدم، وأخصائيي إعادة التأهيل واختصاصي تمريض الأطفال، والأخصائيين الاجتماعيين، وغيرهم، يضمن هذا النهج أن يتلقى طفلك العلاج والرعاية الداعمة وعلاجات إعادة التأهيل التي ستمنحه أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة ونوعية حياة أفضل.

في يومه العالمي.. منظمة الصحة العالمية تنشر حقائق عن «سرطان الأطفال»

أنواع سرطان الأطفال:

الساركوما العظمية (سرطان العظام)

سرطانات الدماغ (وأورام جذع الدماغ)

DIPG  (نوع من سرطان جذع الدماغ)

اللوكيميا (سرطان الدم)

الورم الأرومي الكبدي (سرطان الكبد)

سرطان الغدد الليمفاوية ( هودجكين وغير هودجكنز )

الورم الأرومي العصبي (سرطان العصب)

الورم الأرومي الشبكي (سرطان العين)

أورام ربودية

الساركوما (سرطان الأنسجة الرخوة)

أورام الحبل الشوكي

ورم ويلمز  (أورام الكلى)

 

أهداف سرطان الأطفال 

  • التوعية بالحقوق الأساسية لجميع الأطفال المصابين بالسرطان، والتي تشمل:
  • الحق في التشخيص المبكر والسليم.
  • الحق في الحصول على الأدوية الأساسية المنقذة للحياة.
  • الحق في العلاج الطبي المناسب والجيد.
  • الحق في متابعة الرعاية والخدمات وفرص العيش المستدامة للناجين.
المصابين بالسرطان سرطانات الأطفال أورام الأطفال جراحة الأطفال الفرعية علاج الأورام أنواع سرطان الأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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