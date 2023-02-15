سقوط أمطار غزيرة على مدينة مرسى مطروح والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة أغرقت الشوارع والميادين، حيث رصدت الدستور عددا من الشوارع عقب سقوط الأمطار.

وأعلنت محافظة مطروح عن استمرار رفع حالة الطواريء والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن الثمانية لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة حلها علي الفور.

وفي سياق آخر، كان قد تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، السبت الماضي جهود مجالس المدن وشركة مياه الشرب المتواصلة في أعمال رفع لتراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية بمناطق فوكة وسوانى جابر غرب مدينة الضبعة مع تيسير حركة السيارات، مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التي تشهدها المحافظة.

وأوضح الدكتور عماد الدين عبدالله، رئيس مدينة الضبعة، في بيان إعلامي تواصل أعمال شفط المياه من الطريق الدولي الساحلي من خلال فريق الأزمات بشفط المياة من الطريق الدولي حيث تم تنفيذ أعمال شفط المياه ورفعها من مناطق متفرقة بطول الطريق الساحلي بقرية سواني جابر وقرية فوكة والدفع بسيارات من شركة المياه بالضبعة ضمن خطة المركز في مجابهة الأزمات والكوارث.

بينما أوضح الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أنه تم الدفع بمعدات الشركة لإزالة تراكمات المياه بعدة مناطق بالمحافظة بواسطة البدالات فائقة السرعة منها بدالة رقم واحد 6 بوصات بموقع عمل فوكة وبدالة رقم اتنين 8 بوصات بموقع الضبعة ك 170، وبدالة رقم تلاته 6 بوصات بموقع كوبرى 105 العلمين.

وشدد محافظ مطروح على استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ بالمحافظة والتعامل مع موجة الطقس غير المستقر، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجهود مدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى بالمحافظة في إزالة تراكمات المياه بالشوارع الداخلية بالمدن والطريق الدولي وكافة الآثار الناجمة لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيزة التي شهدتها مدن ومراكز المحافظة.

سقوط أمطار غزيرة علي مدينة مرسي مطروح

سقوط أمطار غزيرة علي مدينة مرسي مطروح

سقوط أمطار غزيرة علي مدينة مرسي مطروح

سقوط أمطار غزيرة علي مدينة مرسي مطروح

سقوط أمطار غزيرة علي مدينة مرسي مطروح

سقوط أمطار غزيرة علي مدينة مرسي مطروح

سقوط أمطار غزيرة علي مدينة مرسي مطروح